Вышла путаница: хирург отрезал москвичке интимные места

В правоохранительные органы обратилась москвичка с обвинениями в адрес пластического хирурга. Женщина считает, что ее изуродовали.

Дама обратилась в одну из столичных клиник для проведения липофилинга лица – коррекции возрастных изменений. Однако вместо согласованной операции женщина получила "тюнинг" совсем других частей тела.

Пока барышня была под наркозом, ей произвели резекцию малых половых губ, резекцию кожи, прикрывающей клитор, а также уменьшили стенки влагалища. Вдобавок в точку G ей вкололи препарат, усиливающий чувствительность. И хоть процедуры провели по высшему разряду, и у москвички нет осложнений, старания врача она не оценила и написала заявление в полицию, сообщает Telegram-канал 112.

В последнее время все больше женщин становятся жертвами недобросовестных врачей. Недавно британская модель Хлоя Хан рассказала поклонникам, что едва не осталась без носа. Хан перенесла ринопластику. Последствия, по ее словам, были ужасными: хирург фактически удалил все кости – при нажатии нос проваливается внутрь.

Девушка посоветовала подписчикам, которых больше миллиона, тщательнее выбирать пластического хирурга и работать только с профессионалами, не доверяя клиникам, вкладывающим больше денег в раскрутку, чем в повышение качества оказываемых услуг. Хлоя рассказала, что у хирурга, который едва не изуродовал ее, были миллионы подписчиков в Instagram, поэтому люди просто отказывались верить, что такой популярный врач может сделать что-то неправильно.