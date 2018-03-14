У москвича отобрали монеты за 330 тысяч рублей

На Никулинской улице на западе Москвы три злоумышленника отняли у прохожего сумку. В ней находились монеты на сумму 330 тысяч рублей, 490 тысяч рублей наличностью, а также планшет и компьютер, передает телеканал "360".

Сумма ущерба оценивается в 850 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".