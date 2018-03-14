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Разъяренный москвич разрезал машину соседа болгаркой

Фото: GLOBAL LOOK press
В социальные сети попало видео, на котором один из жильцов многоквартирного дома разрезает болгаркой "жигули". По словам мужчины, эта машина уже который год мешает ему нормально парковаться.
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На кадрах видно, как свидетель происшествия подошел к человеку и спросил, зачем он отрезает от автомобиля заднюю часть. Тот ответил, что владелец "жигулей" постоянно паркуется подобным образом, чем мешает заехать остальным.

Откинув фрагмент багажника в сторону, мужчина спокойно поставил автомобиль на "свое законное" место. Видео уже успело стать вирусным.

Автор: Михаил Вштанов14 марта 2018, 14:45

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