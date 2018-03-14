В центре Москвы на балерину упала глыба льда

Артистка балета Игоря Моисеева 34-летняя Наталья Угрозова шла в гости к сестре, когда с крыши кафе на Малой Бронной улице на нее упала ледяная глыба, сообщает "Московский комсомолец". Работники заведения оказали первую помощь, после чего вызвали скорую.
Балерину отвезли в НИИ имени Склифосовского. Туда же была доставлена 27-летняя сотрудница Академии Генпрокуратуры Анна Журавлева, которая пострадала от падения сосульки на Малой Басманной улице.
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