В центре Москвы на балерину упала глыба льда

Артистка балета Игоря Моисеева 34-летняя Наталья Угрозова шла в гости к сестре, когда с крыши кафе на Малой Бронной улице на нее упала ледяная глыба, сообщает "Московский комсомолец". Работники заведения оказали первую помощь, после чего вызвали скорую.

Балерину отвезли в НИИ имени Склифосовского. Туда же была доставлена 27-летняя сотрудница Академии Генпрокуратуры Анна Журавлева, которая пострадала от падения сосульки на Малой Басманной улице.

