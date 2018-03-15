В Москве мужчина выжил после падения под поезд

С платформы Тушино Рижского направления Московской железной дороги на северо-западе столицы под колеса пригородного поезда упал 46-летний пассажир, передает телеканал "360". Мужчина выжил. Спасатели помогли ему подняться с путей, после чего пострадавший был госпитализирован.

Электричка подходила к платформе, поэтому шла на небольшой скорости. Это помогло оперативно остановить состав. Очевидцы сообщают, что из-за ЧП движение на указанном участке задерживается.