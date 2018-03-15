Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички

На Рублевском шоссе злоумышленник ограбил автоледи. ЧП произошло на парковке, передает РЕН ТВ.

Женщина подошла к своему Lexus, села в автомобиль и увидела, что к зеркалу приклеена салфетка, а на лобовом стекле – листок. Она вышла, чтобы убрать бумагу, а когда села обратно, обнаружила пропажу сумки. По предварительным данным, вор специально провернул трюк с салфеткой, чтобы выманить женщину из машины.