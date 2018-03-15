Любительница энергетиков оглохла и ослепла

Зависимая от энергетических напитков жительница Великобритании временно утратила способность видеть, слышать и чувствовать. Врачи чудом спасли девушку от смерти.

Англичанка Бет Гейм начала пить энерготоники со школы. Девушка выпивала по шесть банок напитка в день в течение четырех лет, пока не была госпитализирована.

"Я не могла ни слышать, ни видеть и ничего не чувствовала", – рассказала пострадавшая. Ее пульс был около 320 ударов в минуту при норме в 60-80.

Девушка пролежала в клинике два месяца, а после этого не посещала занятия еще шесть. "То, что случилось со мной, полностью разрушило мою студенческую жизнь и мои увлечения. Это было просто ужасно", – пожаловалась пострадавшая.

Медики диагностировали у Гейм наджелудочковую тахикардию и прописали сильнодействующие таблетки, сообщает издание Metro. Однако спустя некоторое время девушке пришлось от них отказаться из-за постоянных галлюцинаций. Доктора предупредили, что, скорее всего, и в дальнейшем она будет страдать от подобных приступов, а также запретили ей заниматься спортом и пить кофеиносодержащие напитки.

Сейчас девушке 19 лет, и она захотела поделиться своей историей с общественностью, чтобы побудить властей Великобритании запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Гейм убеждена, что это "легальные наркотики", которые можно купить в школах. "Больше ни один ребенок не должен пройти через то, через что прошла я", – заявила англичанка.

Так называемые жидкие батарейки давно популярны среди молодежи. Многие считают, что благодаря этим напиткам становятся энергичнее. Однако это не так. Энергетик лишь стимулирует нервную и сердечно-сосудистую системы. В результате организм начинает испытывать стресс и работать с повышенной нагрузкой, выбрасывая в кровь большую дозу адреналина. В таком состоянии износоустойчивость организма падает, а ресурс важных органов значительно снижается.