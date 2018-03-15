Обрушение 950-тонного моста попало на видео
Мост был построен недавно – его открытия в университете ждали давно, потому что пересекать оживленную трассу было опасно. Известно, что результате происшетсвия несколько человек погибли и получили ранения, передает "Газета.Ru". Известно не менее чем о пяти пострадавших, некоторые машины были насквозь проткнуты массивными кусками бетона. По послденим данным, мост обрушился полностью.
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