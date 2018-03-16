Лыжников зажевало в подъемник в Грузии

Страшная авария произошла на горнолыжном курорте в грузинском Гудаури. "Взбесившийся" подъемник раскидал людей по склону, много пострадавших.

Подъемник сломался, когда на горнолыжном курорте был час пик. Кресла с туристами неожиданно покатились вниз, они врезались друг в друга на нижней станции канатной дороги. Люди падали с сидений на огромной скорости.

В клинику после выхода из строя канатной дороги обратились восемь человек. Двое из них – иностранцы, это граждане Украины и Швеции. Шведская туристка беременна, женщина жалуется на сильные боли в спине.

Как сообщает "Sputnik Грузия", к счастью, обошлось без жертв и тяжелых травм. У одного пациента сломана рука и раны на голове. Состояние - средней тяжести.