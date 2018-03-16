Автобус с россиянами разбился в Таиланде

В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП. Инцидент произошел в провинции Краби, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Автобус вез россиян в аэропорт. По предварительным данным, байкер устроил гонки на дороге и соревновался в скорости с другими участниками дорожного движения. Это и стало причиной ДТП. Мотоциклист подрезал автобус, чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко съехал с дороги на обочину, однако не справился с управлением и врезался в дерево.

В салоне находились 36 пассажиров. Пострадали три человека.