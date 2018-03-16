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В центре Москвы на дороге внезапно образовалась яма

прочитано 408 раз

В столице в районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, коммунальные службы начали восстановительные работы, передает "Интерфакс".

В районе ЧП ограничено движение транспорта. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по Краснохолмской и Шлюзовой набережным.

16 марта 2018, 19:58

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