В центре Москвы на дороге внезапно образовалась яма

В столице в районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, коммунальные службы начали восстановительные работы, передает "Интерфакс".
В районе ЧП ограничено движение транспорта. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по Краснохолмской и Шлюзовой набережным.
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