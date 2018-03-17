Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора

Как россияне выбирают президента Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Выборы президента Дом-2

Самое читаемое

Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Умер Олег Табаков
партнеры
Суббота 17 марта
Лента новостей
13:34
На Украине "утопили" Крым в Черном море
12:54
Полуголые участницы "Дома-2" устроили драку (видео)
12:29
Пугачеву без грима перепутали с дочерью
12:11
Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики
11:54
Найден способ решить украинскую проблему за две недели
11:35
Виктория Дайнеко пострадала в страшной аварии
11:14
Юлия Ковальчук рассказала об участии в "Доме-2"
11:09
В России наступил день тишины
10:46
Бывшая жена Табакова перестала общаться с семьей
10:21
Родное сокровище: у Валерии и Иосифа Пригожина пополнение
22:01
А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля
21:53
Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
21:51
Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули
21:35
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
21:18
Беременная Лобода открыла главный секрет
20:50
Семью предателя Скрипаля раздирали скандалы
20:27
Киев не пустит россиян на выборы
20:15
Как чувствует себя больная дочь Кончаловского
20:08
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
19:28
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой
19:26
К чему снится кино
18:49
Поплавская требует заткнуть "грязный рот Жириновского"
18:46
Совет на выходные
18:43
Чем Россия мешает Западу
18:34
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
18:22
Сенсационные подробности в деле отравления Скрипаля
18:22
Собянин поставил крест на "карусели" Навального
18:10
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
17:30
Российских детей гонят из британских школ после скандала со Скрипалем
16:57
У Абрамовича отбирают "Челси" из-за Скрипаля
16:57
Пилот разбившегося Ан-148 незаконно получил право вести самолет
16:53
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
16:44
Присосавшийся к фляжке Пресняков домогался известной ведущей
16:37
Дожили: Ольге Бузовой поставят памятник в Подмосковье
16:22
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
16:16
Крупное ДТП парализовало шоссе под Москвой
16:15
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
16:13
Музыканты группы "Пикник" разбились в ДТП
16:01
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля
15:58
В глобальном потеплении нашли новую угрозу
15:49
Макрон удивил странным поступком
15:48
У семьи Фриске отнимают имущество
15:47
Резника "похоронили" за большие долги
15:40
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
15:33
Россиянин на глазах матери садистски убил двух котят
15:32
Госдума обеспечит выполнение поручений президента
15:12
Киев встрепенулся после отравления предателя Скрипаля
15:06
Президент "Югры": ЦБ играет не по правилам ведения бизнеса
14:57
Врач высказался об угрозе выкидыша Собчак
14:43
Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма
14:20
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
14:13
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
14:01
Одноклассница рассказала любопытную историю о Путине
14:01
Россия придумала защиту от метеоритов
13:56
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину
13:40
МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
13:39
Медики нашли инновационный метод диагностики рака
13:26
Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду
13:20
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
13:19
Тесть воткнул нож в спину Грудинина
13:18
Весна отменяется: москвичей атакуют мартовские морозы
13:05
Украина подло сорвала важное выступление России в ООН
12:49
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
12:47
Почему массово падают самолеты
12:37
Кто использует Навального в своих интересах
12:29
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
12:29
Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
12:09
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
11:59
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
11:54
Дочь Немцова унизила заботливую Собчак
11:50
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
11:47
Путин поручил определить национальные цели до 2024 года
11:40
Якуты возбудились от золотого дождя
11:39
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками
11:16
АвтоВАЗ представил самую дешевую машину
11:08
Как пройдут выборы президента России в Иерусалиме
11:06
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
11:02
В Москве эвакуировали детский сад
10:55
Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров
10:35
Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:24
Олег Газманов отказался от четвертого ребенка
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:44
Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:29
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:09
68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:33
Скрипаля отравила родная дочь
08:32
На похоронах потеряли дочь Табакова
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
08:00
История президентских выборов в России
07:53
В Подмосковье по делу о нападении собак-людоедов задержан бизнесмен
22:00
Жириновский серьезно болен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:49
В Петербурге скончался известный художник
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
У семьи Фриске отнимают имущество
Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Происшествия

Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Камеры наблюдения, установленные в одном из частных домов в Австралии, сняли на видео нелепые попытки вломившегося в жилище вора не попасть в камеры наблюдения. Ролик прославил нарушителя на весь мир.
прочитано 681 раз

На записи видно, как преступник проникает в жилище, а затем ложится на пол, чтобы не попасть в объектив камер наблюдения. Несмотря на это, его движения тщательно фиксируются на видео. Более того, в какой-то момент преступник забывает о мерах предосторожности и встает в полный рост, передает RT. За приключениями незадачливого грабителя смог проследить весь мир.

Автор: Геннадий Куприянов17 марта 2018, 13:12

комментарии

Политика

Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля

Шоу-бизнес

Беременная Лобода открыла главный секрет
Как чувствует себя больная дочь Кончаловского
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой

Проишествия

Стюардесса выпала из самолета и умерла
Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство

Участник скандала рассказал, как все было на самом деле
Шоу-бизнес

Бывшая жена Табакова перестала общаться с семьей

Людмила Крылова рассказала, как складывались отношения в ее семье после развода с режиссером
Шоу-бизнес

Пугачеву без грима перепутали с дочерью

Удивление подписчиков вызвал снимок певицы после банных процедур
Шоу-бизнес

Полуголые участницы "Дома-2" устроили драку (видео)

Во время спора о хороших манерах дошло до таскания друг друга за волосы

Гороскоп

Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные
Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы

Фоторепортажи

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова

Спорт

Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Украинских спортсменов наказали за поддержку России

Регионы

Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Якуты возбудились от золотого дождя
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru