Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора
На записи видно, как преступник проникает в жилище, а затем ложится на пол, чтобы не попасть в объектив камер наблюдения. Несмотря на это, его движения тщательно фиксируются на видео. Более того, в какой-то момент преступник забывает о мерах предосторожности и встает в полный рост, передает RT. За приключениями незадачливого грабителя смог проследить весь мир.
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