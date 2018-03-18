Мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре

В американском городе Таузенд-Оукс мужчина застрелил свою бывшую жену на глазах десятка людей. Трагедия разыгралась в торговом центре.
После убийства 33-летний американец пытался покончить с собой, но выжил. Сейчас он в больнице. У пары осталось несколько общих детей, передает Associated Press.
По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Перед тем, как началась стрельба, бывшие супруги ругались.
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