Мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре

В американском городе Таузенд-Оукс мужчина застрелил свою бывшую жену на глазах десятка людей. Трагедия разыгралась в торговом центре.

После убийства 33-летний американец пытался покончить с собой, но выжил. Сейчас он в больнице. У пары осталось несколько общих детей, передает Associated Press.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Перед тем, как началась стрельба, бывшие супруги ругались.