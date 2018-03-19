Врач московского футбольного клуба спас умиравшего пассажира

Медицинский персонал столичного футбольного клуба "Арарат" оказал помощь пассажиру во время перелета в Ереван. У мужчины случился гипертонический криз, передает телеканал "360".

Врач Виталий Иконников и массажисты Марат Ишмурзин и Геннадий Колосов спасли больного, сообщает "Газета.ru". Пользователи Сети пришли в восторг от поступка сотрудников клуба. "Единственная интересная новость за последнее время. Молодцы, мужики!" – написал восхищенный фанат.