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Эдгард Запашный высказался о трагедии в семье

Эдгард Запашный. Кадр youtube.com
19 марта скончался воздушный гимнаст Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте. Заслуженный артист России Эдгард Запашный прокомментировал эту печальную новость.
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По словам представителя известной цирковой династии, его коллеги начали сбор средств на похороны артиста. Запашный отметил, что Мартынов работал с его двоюродным братом. Однако, несмотря на это, произошедшее – настоящая трагедия для всего циркового сообщества, поскольку это одна большая профессиональная семья.

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"Он не выступал в моем цирке. Он работал в компании частного прокатчика. Мне немножко тяжело об этом говорить. Он работал в компании моего двоюродного брата. Он является частным предпринимателем. Я знаю, что он недавно уволился. Он много лет работал в одной компании и начал работать с моим братом. Он действительно сегодня умер", – цитирует Запашного РЕН ТВ. Печальным известием цирк поделился в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростова-на-Дону у Антона остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона", – цитирует сообщение "Газета.ru". Мартынов упал с высоты пяти-шести метров и сломал позвоночник. Руководство и артисты цирка принесли соболезнования родным Мартынова, передает телеканал "360". Гимнаст находился в искусственной коме.

Напомним, ЧП случилось 24 февраля. По имеющейся информации, Мартынов плохо закрепил карабин, и ремень вышел из него.

Автор: Валерия Нарская19 марта 2018, 15:14

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