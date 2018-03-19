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Дерзкое ограбление в Москве попало на видео

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Камера видеорегистратора одного из автомобилей сняла на видео дерзкое ограбление средь бела дня около бизнес-парка "Румянцево" на юге Москвы. Запись опубликовал телеканал "360". Двое мужчин в масках и с ножом подошли к машине и стали угрожать водителю и пассажиру. Добычей злоумышленников стала сумка с заднего сидения автомобиля.

19 марта 2018, 21:49

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