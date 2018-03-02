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Происшествия

Посетители избили официантку за медленный сервис

Фото: GLOBAL LOOK press/ChinaFotoPress
Дикий случай произошел в китайском городе Хэнъян в провинции Хунань. Гости поколотили сотрудницу ресторана за неторопливое обслуживание.
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Женщина попросила посетителей сохранять терпение, пока их заказы готовят. Раздосадованный клиент ударил официантку по лицу. Затем дама, которая пришла вместе с ним, схватила ее за волосы и ударила по голове.

Вслед за этим другие посетители начали кидать в сотрудницу ресторана посуду и столовые приборы. К счастью, она не получила серьезных травм. Правоохранительные органы уже разыскали одного из хулиганов – его ожидает судебное разбирательство, сообщает издание Daily Mail.


Автор: Руслана Алексеева2 марта 2018, 11:51

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