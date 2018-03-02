Больные раком россияне остались без лекарств

В Подмосковье грузчики украли партию дорогостоящих лекарств от рака. В качестве бонуса рабочие прихватили редчайший препарат, который поставляется в Россию по специальному запросу.

На одном из фармацевтических складов под Москвой обнаружили пропажу порядка 80 упаковок недешевых онкологических средств. Вычислить злоумышленников не составило большого труда – ими оказались грузчики.

В общей сложности рабочие похитили медикаменты на 19 миллионов рублей, сообщает Тelegram-канал Mash. К моменту задержания злоумышленники успели продать наворованное неизвестному лицу за полтора миллиона рублей.

В числе украденного оказался редкий препарат "Виндакель" для больных с тяжелой формой полинейропатии. Упаковка стоит от 930 до 990 тысяч рублей. "Виндакель" применяется для лечения транстиретинового амилоидоза у взрослых с клинически выраженной полинейропатией с целью задержки развития нарушений в периферических нервах.

В России в этом лекарстве нуждаются чуть менее десяти человек. Именно оно позволяет пациентам прожить еще несколько лет.

По данным Российского онкологического научного центра имени Блохина, каждый год заболевают 500 тысяч наших соотечественников, при этом умирают более 300 тысяч человек. Выходит, ежедневно в России рак уносит почти одну тысячу жизней.

По данным за 2014 год, во всем мире от злокачественных новообразований умирают не менее восьми миллионов человек, что составляет 13% от всего количества смертей. При этом 70% от всей мировой онкологической смертности приходится на страны со средним и низким уровнем достатка, к которым относится и Россия.