Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах

До недавнего времени путешественники не подозревали об ужасах, творящихся на роскошных курортах за рубежом. Оказывается, бояться стоит не только тропических болезней и ядовитых насекомых – опасными могут быть даже служащие престижных отелей.

Журналистка Анна Карабаш рассказала на своей странице в Facebook, что около года назад ее изнасиловали во время командировки на Сейшельские острова. Все произошло на вилле шикарного пятизвездочного отеля Six Senses Zil Pasyon. По словам женщины, ночью в спальню пробрался уборщик и, угрожая ножом, изнасиловал ее.

"Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее. Тревожной кнопки не было рядом. Позвонить он мне не давал. Орать было бессмысленно – виллы достаточно далеко друг от друга, и никто ничего, видимо, не слышал", – вспоминает ту ужасную ночь журналистка.

Девушке удалось подсыпать злоумышленнику сильное снотворное. Барышня дождалась, пока мужчина уснет, и побежала за помощью. Поиски заняли примерно час – она металась по пустынному административному офису и никого не находила. Телефоны на внешние звонки не работали, а по внутренней линии трубку не брали. На шум пришли охранник и заспанный менеджер. Представители отеля пообещали вызвать полицию.

Стражи порядка появились через восемь часов после сообщения о преступлении. "Совладелица отеля Лаура Валабджи начала нашу беседу со слов: Did you get pleasure last night? ("Вы получили удовольствие прошлой ночью?"), после чего мирные переговоры были с моей стороны закончены", – вспоминает Карабаш.

Насильника задержали. В декабре состоялся суд, но наказание преступнику до сих пор не назначено. Повторное слушание назначено на май.

"Я пишу без эмоций. Сама ситуация достаточно драматична, чтобы я еще и рассказала, что я на эту тему чувствую. Достаточно сказать, что я до сих пор прохожу посттравматическую терапию", – добавила в конце своего поста журналистка.