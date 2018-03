В американской школе произошла стрельба

В штате Мэриленд (США) произошла стрельба в школе. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Школа была закрыта, на месте происшествия работают полицейские, передает "Газета.ru". Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there’s already someone possibly dead. Please pray for us.