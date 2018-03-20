Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае

Мать 22-летней иркутской модели Катерины Стецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего на нее маньяка, рассказала о произошедшем. По словам девушки, мужчина выдвинул против нее обвинения, чтобы избежать наказания.

Россиянка полетела в Дубай по приглашению поработать моделью 15 февраля этого года. Катерина ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогу забила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в Интерпол.

Выяснилось, что Стецюк находится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись, связалась со знакомыми. Катерина написала родителям, что у нее сломан позвоночник после прыжка с шестого этажа. "У нее перелом спины, у нее повреждены три позвоночника (позвонка. – Здесь и далее прим. ред.), один позвоночник (позвонок) вообще в порошок стерт, пробито легкое, изрезаны пальцы – между ними борьба была. Она пыталась защитить себя", - цитирует мать модели РЕН ТВ.

Катерина рассказала родительнице, что напавший на нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать, буквально "не отлипая". Но девушка не соглашалась заводить с ним романтические отношения, потому что ее сердце было занято – в Иркутске у нее есть возлюбленный, с которым они собирались пожениться.

Однако навязчивый ухажер не унимался, продолжая приставать к девушке. Пытаясь расположить модель, он предложил ей открыть бизнес посерьезнее и пригласил к себе домой. "Они покатались по Дубаю и поехали к нему. Он взял себе бутылку водки, со слов Катерины. Катерина же вообще не пьет, даже шампанского на Новый год не хотела пить. Она поднялась к нему. В комнате он наложил себе закуску, налил водки себе", – рассказала мать девушки.

Публикация от Katrin�� (@black_jack_lady) 14 Июл 2017 в 2:45 PDT

Но вскоре мужчина "превратился в зверя". Допил водку, схватил со стола нож и стал угрожать россиянке, придавив к стене. "Он стал тыкать у головы ножом и приказал раздеться. От страха она разделась. Пока он пошел в душ, она побежала к двери. Он выскочил из душа, швырнул девушку на пол. Она пыталась обороняться", – поделилась жуткими подробностями женщина.

Публикация от Katrin�� (@black_jack_lady) 17 Дек 2017 в 2:21 PST

Единственным путем спасения стало бегство – модель выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее отвезли в больницу, где ей провели две операции. Женщина подозревает, что к произошедшему причастен менеджер Катерины. Ведь когда ее дочь пропала, организатор пыталась сказать, что девушка уехала в другой город.

"Он хотел скрыться, но местная полиция его привела в следственный изолятор. Буквально через несколько дней, чтобы обернуть дело против моей дочери, написал на нее заявление. Якобы "я Катерину пригласил в гости, она стала вести себя неадекватно: накинулась на меня с ножом. И поэтому, обороняясь от нее, я ее скинул с шестого этажа". Якобы он защищался от хрупкой девушки", – поделилась мать пострадавшей. В настоящее время Катерина находится в тюрьме в тяжелом состоянии. У нее отобрали средство связи – у матери нет контакта с дочерью. "Она не чувствует спину, ребра, ногу до колена. Она боится стать инвалидом", - рассказала она.

Публикация от Katrin�� (@black_jack_lady) 20 Июн 2017 в 12:17 PDT

Как писали Dni.Ru, модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.