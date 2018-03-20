Устроивший бойню в школе подросток скончался

В больнице скончался подросток, открывший огонь по детям в школе города Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд. Он был ранен во время нападения: в злоумышленника выстрелил охранник, передает Eg.Ru.
В результате происшествия пострадали два человека. Они были госпитализированы в критическом состоянии, сообщает сетевое издание m24.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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