Известный миллиардер умер в возрасте 91 года

В США скончался один из основателей инвестиционной компании Blackstone Group Питер Петерсон. Ему был 91 год, передает "360".
Петерсон умер в своем доме в Нью-Йорке. В последние минуты жизни он был окружен родными и близкими.
Обладателем миллиардного состояния Петерсон стал в 2007 году. На тот период он заработал два миллиарда долларов.
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