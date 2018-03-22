Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Петер Мадсен протыкал отверткой Ким Валль, чтобы в теле не скопились газы. Ужасные подробности расправы над журналисткой изобретатель "Наутилуса" рассказал на слушаниях в суде, которые проходят в Копенгагене.

Мадсен продолжает настаивать, что сам журналистку не убивал. По его версии, Ким Валль задохнулась – якобы поломка на подлодке привела к скоплению ядовитых выхлопных газов. Свои же действия датский изобретатель объясняет тем, что сам находился под воздействием тех же газов. Он утверждает, что впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.

А на идею отрезать голову женщине его вдохновил криминальный фильм "Семь". Мадсен напомнил судьям, что в триллере есть сцена с отрубленной конечностью – так что в своем поступке ничего ужасного он не видит. Хотя все равно очень хочет стереть случившееся из памяти.

На вопрос, зачем он истыкал тело Ким отверткой, изобретатель пояснил: не хотел, чтобы в нем скопились газы. "Ничего сексуального в отверстиях в вагине не было. Я понимаю, почему вы так считаете, но с моей стороны не было никакого сексуального подтекста", – приводит слова владельца подлодки The Telegraph.

Напомним, начало детективной истории было положено в августе прошлого года. Об исчезновении 30-летней журналистки стало известно 11-го числа. Уолл брала интервью у Мадсена на борту его подводной лодки "Наутилус" в Копенгагене, но так и не вернулась домой.

Сначала изобретатель самой крупной частной субмарины в мире утверждал, что высадил женщину на берег спустя три часа после начала беседы. Потом он изменил показания и стал доказывать следствию, что Ким погибла в результате несчастного случая, а он захоронил ее в море.

Тело Валль вскоре нашли. Согласно отчету патологоанатомов, руки, ноги и голова журналистки были отделены от тела с помощью инструмента, похожего на пилу (такой инструмент позже нашли на дне бухты). Кроме того, вскрытие показало, что ее пытали – на теле обнаружили следы многократных уколов острым предметом. Согласно заключению медиков, они появились непосредственно перед смертью или сразу же после нее. Больше всего следов истязаний было на половых органах женщины.

Это подтолкнуло следователей назначить психологическую экспертизу изобретателю Петеру Мадсену, который является единственным подозреваемым в убийстве. Во время смерти Ким Валль они находились вдвоем на подводной лодке "Наутилус". Еще одним фактором, повлиявшим на решение следователей, стали результаты анализа содержимого компьютера подозреваемого. На жестком диске нашли видео с записью пыток и казни женщин. Полицейские подчеркивают, что кадры не были сняты Мадсеном, но его интерес к подобным роликам заставил их задуматься о его умственном здоровье.