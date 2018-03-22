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Происшествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор

Фото: flickr.com/Chris Marchant
В британской прессе опубликовано фото возможного любовника задушенного в Великобритании соратника Бориса Березовского. Журналисты утверждают, что 27-летний мажор учился с дочкой Николая Глушкова и основал с ней бизнес в Азербайджане.
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Пикантных подробностей смерти сбежавшего в Британию несколько лет назад Николая Глушкова становится все больше. Газета Daily Mail опубликовала фотографию молодого человека, который, по одной из версий, случайно задушил беглого бизнесмена во время любовных игр.

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По данным британского таблоида, любовника Глушкова зовут Денис Трушин. Познакомились они, когда Трушин изучал моду в Вестминстерском университете, где училась и дочь Глушкова Наталья. Молодой человек свободно говорит по-английски, считается выходцем из так называемой тусовки мажоров, работает бренд-консультантом. Сообщается, что вместе с дочерью Глушкова он открыл бизнес по торговле модной одеждой в Азербайджане.

Между тем британская полиция продолжает расследование таинственной смерти соратника миллиардера Бориса Березовского. Судя по немногочисленным утечкам информации, Глушков в роковую ночь был не один.

Следователи нашли несколько косвенных подтверждений этой необычной версии. Во-первых, Глушков был задушен поводком для выгула собак. Во-вторых, следов взлома на месте преступления обнаружено не было, а значит, убийцу практически наверняка добровольно пустили в дом.

Пока полицейские сделали лишь один важный вывод. Они уверены, что убийство не связано с делом об отравлении беглого сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, что Николая Глушкова многие называют врагом Владимира Путина. В России он проходил по громкому делу "Аэрофлота", одним из фигурантов которого был Борис Березовский. Бизнесмен также обвинялся в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, хищении валютных средств, отмывании преступно нажитых средств за границей, побеге из больницы, где находился под стражей. Несколько лет назад Глушков переехал жить в Великобританию.

Автор: Александр Комаров22 марта 2018, 14:34

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