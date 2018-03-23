Одичавший слон насмерть затоптал человека во время праздника
Трехминутный ролик начинается с кадров обычного праздника с участием слонов, которые спокойно идут вдоль толпы зрителей. Неожиданно один из зверей скидывает с себя погонщиков и начинает атаковать несколько человек, включая своего дрессировщика, сообщает The Sun. Когда шокированные зрители начали разбегаться, самка слона начинает раскидывать мощными бивнями оставшихся людей, будто тряпичные куклы. В результате происшествия один из погонщиков скончался от полученных травм. Остальные пострадавшие также получили серьезные увечья.
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