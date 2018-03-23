Одичавший слон насмерть затоптал человека во время праздника

Во время фестиваля в штате Керала, посвященного национальным индийским празднованиям, произошла трагедия с участием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чего принялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось ему на пути.

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