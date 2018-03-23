В супермаркете во Франции захватили заложников

В округе Каркасон департамента Од на юге Франции в супермаркете Super U захватили заложников, пишет "Газета.ru". Преступник вооружен.
Полиция готовится к штурму. Людей просят не приближаться к месту проведения спецоперации.
��[OPERATION POLICE]��— Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 марта 2018 г.
⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.
Secteur interdit ⚠️
Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.
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