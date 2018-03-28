Задымление в самолете в Домодедово сняли на видео

Во время взлета лайнера в аэропорту Домодедово случилось ЧП – салон затянуло дымом. Самолет должен был отправиться в Новосибирск, передает Пятый канал.
Из-за инцидента 129 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы, никто не пострадал. Следователи начали проверку после задымления на борту, пишет РИА ФАН.
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