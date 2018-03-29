В Москве на салатовой ветке метро встали поезда

В столичном метро произошел сбой. На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы движения поездов. Задержки возникли по техническим причинам.
Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам. Приносим свои извинения.— Московское метро (@MetroOperativno) 29 марта 2018 г.
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