В Москве пешехода зажало между платформой и электричкой

На Горьковском направлении Московской железной дороги едва не погиб пешеход. Мужчину, который нарушил правила поведения на путях, зажало между платформой и станцией. ЧП случилось в районе Новогиреево, передает "360".
Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь. Задержки поездов не было.
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