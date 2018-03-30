В Москве у актера из "Папиных дочек" украли гобой

В столице обокрали квартиру актера Сергея Фролова. Это случилось 29 марта в районе Бирюлево Западное, передает сетевое издание m24.ru.
По словам артиста, у него украли две шубы, шкатулку и гобой. Материальный ущерб превысил 2,6 миллиона рублей. Сергей Фролов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Зрителям известен по роли профессора Зубчинского.
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