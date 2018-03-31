В московском метро из-за пассажира встали поезда

На Сокольнической линии столичного метро произошел сбой. Поезда не ходили от Сокольников до Парка культуры.

Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении увеличены интервалы. "Делаем все возможное, чтобы поскорее восстановить движение", – сообщили в пресс-службе метро.