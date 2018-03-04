На Собчак напали на дне рождения Горбачева

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Twitter сообщила о том, что на нее было совершено нападение. Агрессор повалил ее на пол и облил какой-то жидкостью.

После скандальных разборок с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским во время теледебатов ведущая Ксиния Собчак продолжает попадать в неприятности. Как она сама сообщила на своей странице в Twitter, на нее было совершено нападение.

"Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком "это за жириновского" Вызвали милицию. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ксения Собчак. По словам очевидцев, инцидент произошел на дне рождения Михаила Горбачева в Петровском путевом дворце, когда телеведущая уже покидала праздник.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

Как отметила Собчак, нападавшего задержали силами личной охраны первого президента СССР. Она посетовала, что полиция не отреагировала на произошедшее оперативно. Пользователи Сети иронично предположили, что проблема, возможно, кроется в том, что она обратилась в милицию, которая успела сменить свое название еще в 2011 году.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 3, 2018 в 10:58 PST

Напомним, ранее Ксения Собчак во время дебатов на телеканале "Россия" вступила в жаркую перепалку с Владимиром Жириновским. В какой-то момент она облила политика водой из стакана. Глава ЛДПР перебивал одного из своих соперников – Сергея Бабурина. Тогда телеведущая сделала ему замечание. Все закончилось спором с использованием нецензурной брани. Успокоить Жириновского Собчак взялась с помощью стакана воды, вылитого в лицо. Это, однако, оказалось не эффективной мерой.