В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие

В Выборгском районе Санкт-Петербурга водителя, сбившего человека, отдубасили прохожие. Видео происшествия разлетелось по соцсетям.

Иномарка виновника аварии вылетела на тротуар, где находились люди, в результате пострадала девушка 2000 года рождения. Как сообщает интернет-портал "Российской газеты", водитель Volvo XC90 не справился с управлением и врезался в стойку с дорожными знаками, попутно задев прохожую.

Мужчина за рулем был пьян, чем сильно разозлил свидетелей происшествия, – они повалили его на землю и избили. Пострадавшую отвезли в больницу с травмами средней тяжести, о состоянии здоровья мужчины не сообщается. Ранее в СМИ распространялась информация, что в этой аварии пострадал ребенок, однако позже выяснилось, что под колеса попала 18-летняя барышня.

Dni.Ru уже освещали случаи самосуда на дорогах. 23 апреля в подмосковной Балашихе произошло ДТП, которое впоследствии стало широко известно как дело "пьяного" мальчика". Свидетели смертельного наезда на шестилетнего ребенка хотели учинить суд линча над автомобилисткой. От травм женщину спас оформлявший аварию инспектор ДПС. Как заявлял после родственник виновницы, ей постоянно угрожали – например, облить кислотой или избить до полусмерти.