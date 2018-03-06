В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч

В столичной больнице онколог убеждал пациентку, что ей необходимо перевестись в платную поликлинику, если она хочет вылечить саркому. Цена вопроса – 100 тысяч рублей, иначе, по словам доктора, женщине грозит ампутация ноги.

У пациентки столичного онколога была диагностирована саркома кости. Врач уверял женщину, что для успешного лечения ей необходимо перевестись в платную клинику, где медик работал по совместительству.

Стоимость курса лечения Анатолий оценил в 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Врач заявил: если пациентка не заплатит, ногу уже не удастся спасти – придется ампутировать.

Женщина приняла предложение, однако сразу после этого отправилась с заявлением в полицию. На следующую консультацию к медику пришли уже стражи порядка. По данным следствия, злоумышленник был осужден на два года лишения свободы.

Случаи вымогательства врачами денег за лечение или операцию не являются редкостью. В таких ситуациях из опасения за собственное здоровье и жизнь пациенты сразу соглашаются на выдвинутые условия и дают взятку. К примеру, в 2016 году разгорелся скандал в московском НИИ имени Герцена, где пациентам вместо бесплатных квот предлагали заплатить за лечение.

Больные из регионов, получив направление в столицу, считают, что им крупно повезло. Пациентам приходится оплачивать дорогу и проживание, поэтому с собой они всегда везут деньги. Некоторые думают, что в кабинете врача может возникнуть ситуация, когда его необходимо будет "отблагодарить".