Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов

У пилотов разбившегося в Подмосковье в середине февраля Ан-148 "Саратовских авиалиний" не было ни малейшего понимания, что происходит в кабине лайнера, утверждают эксперты. По их мнению, опубликованная запись разговора летчиков говорит об их халатности и неисполнении инструкций.







По мнению летчика Александра Романова, пилоты не должны были уводить самолет вниз, им следовало набирать высоту. В роковой ошибке летчиков можно обвинить стресс и панику, но при этом необходимо выяснить, сколько они работали до этого рейса, приводит его слова "Пятый канал".

Романов полагает, что пилоты Ан-148 могли перерабатывать и находились в состоянии хронической усталости и переутомления, отчего у них возникли галлюцинации. "Судя по расшифровке, люди вообще не поняли, что происходит", – прокомментировал Романов опубликованную в СМИ расшифровку записи последнего разговора летчиков.

Разговор экипажа лайнера говорит о халатности и неисполнении инструкций, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. "Экипаж не понимал, что происходит с самолетом, что происходит с показаниями прибора скорости", – заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, это свидетельствует о том, что пилоты Ан-148 не имели достаточных навыков для управления самолетом. "Они не обращали внимания на авиагоризонт, они ни разу не сказали про угол, они не следили за режимом работы двигателей", – пояснил Сытник. С учетом плохой погоды, добавил он, катастрофа была неминуема.





Напомним, в Сети появилась расшифровка разговора пилотов Ан-148. Судя по ней, катастрофа произошла из-за ошибки летчиков. В последние секунды перед крушением лайнера они не понимали, что происходит, и нервно реагировали на складывавшуюся ситуацию, сопровождая речь бранными словами. Таким образом, находит подтверждение ранее выдвинутая экспертами версия.

Тем не менее расследование причин случившегося продолжается. "Мы не комментируем данную информацию (появившуюся в СМИ расшифровку. – Прим. ред.) до факта опубликования официального отчета о причинах катастрофы", – цитирует ТАСС официального представителя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Светлану Колесникову.

Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск 11 февраля. Самолет упал в Раменском районе Московской области. Погибли все находившиеся на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружили около пяти тысяч обломков лайнера.

