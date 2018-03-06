В Сирии рухнул российский самолет: погибли десятки человек
По предварительным данным, на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Лайнер разбился всего в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.
Предположительно, крушение произошло из-за технической неисправности, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уверены, что самолет не был сбит. Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия.
О личностях погибших ничего не сообщается. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в декабре 2016 года разбился Ту-154 Министерства обороны России. Самолет перевозил музыкантов и общественников, они направлялись в Сирию.
Как писали Dni.Ru, в результате авиакатастрофы погибли 92 человека. Среди них были участники ансамбля песни и пляски имени Александрова и известная правозащитница Елизавета Глинка.
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