Подробности крушения Ан-26 в Сирии

Появилась новая информация о трагедии с российским самолетом. Разбившийся в Сирии Ан-26 был приписан к шестой армии Военно-космических сил (ВКС).

Как стало известно, лайнер был откомандирован в Сирию и базировался на аэродроме Хмеймим. За штурвалом самолета находился майор Смирнов, передает Telegram-канал Mash.

Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо. После этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим. Разбилось воздушное судно в 14:51 по местному времени (15:51 мск).

По предварительным данным, на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Лайнер разбился всего в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту, помимо военных, находились несколько гражданских лиц.

Совет по правам человека при президенте России выражает соболезнования в связи с происшествием. Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Согласно данным Минобороны, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". Комиссия ведомства изучит все возможные версии трагедии.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для транспортировки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.

Напомним, что в декабре 2016 года разбился Ту-154 Министерства обороны России. Самолет перевозил музыкантов и общественников, они направлялись в Сирию.

Как писали Dni.Ru, в результате авиакатастрофы погибли 92 человека. Среди них были участники ансамбля песни и пляски имени Александрова и известная правозащитница Елизавета Глинка.