На месте крушения Ан-26 в Сирии найден черный ящик

Недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии на месте крушения российского самолета Ан-26 был найден бортовой самописец. Специалисты изучают данные черного ящика, передает РЕН ТВ.
Напомним, что в результате происшествия погибли 32 человека. По предварительным данным, причиной катастрофы стали технические неполадки.
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