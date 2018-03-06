Пилот рухнувшего в Сирии Ан-26 героически спас сотни жизней

Свидетели крушения российского Ан-26 в Сирии рассказали об авиакатастрофе. По словам очевидцев, пилот в последние секунды увел пикирующий самолет от населенного пункта.

В итоге машина с военными на борту рухнула в цитрусовых плантациях. Фактически пилот самолета майор Смирнов спас сотни, если не тысячи жизней: если бы воздушное судно упало в населенном пункте, жертв могло бы быть в десятки раз больше.

Один из очевидцев в подробностях описал момент трагедии. "Самолет при заходе на посадку резко увело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло обратно, затем он резко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалось крыло, оно влетело в теплицы местных жителей, сам самолет понесло по земле дальше, пожар вспыхнул мгновенно", – рассказал он Telegram-каналу WarGonzo.

На месте крушения работают специалисты. Им удалось обнаружить 16 тел. Судя по всему, остальных пассажиров придется опознавать с помощью анализов ДНК. Труп пилота Смирнова пока не найден, передает Telegram-канал Mash.

Как писали Dni.Ru, на месте крушения был обнаружен черный ящик. Специалисты занимаются расшифровкой данных.

Напомним, крушение произошло в 15:00 6 марта недалеко от авиабазы Хмеймим. В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту: 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Наиболее вероятными причинами трагедии называются ошибка пилотирования и техническая неисправность.