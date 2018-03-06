Опубликован список жертв крушения Ан-26 в Сирии

В Сети появился предварительный список погибших в результате падения российского Ан-26 недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. Жертвами авиакатастрофы стали 39 человек.
- майор Смирнов С.Г. – предположительно, пилот воздушного судна
- старший лейтенант Сафронов Д. В.
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старший лейтенант Панов М. А.
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старший лейтенант Алтунин К. Н.
- сержант Осипкин А. В.
- старший сержант Епифанов
- генерал-майор Еремеев В. Г.
- капитан 1 ранга Сачук А. М.
- капитан 1 ранга Моисеев М. А.
- полковник Федун С. В.
- майор Морозов А. Л.
- старший сержант Лушков С. В.
- прапорщик Григорьев М.А.
- капитан Горбань К.А.
- капитан Гайдарханов Э.С.
- младший сержант Белов А.И.
- старший сержант Богатырев З.М.
- майор Маунев М.И.
- капитан Пыленок А.А.
- капитанШейнцивт С.В.
- майор Чагин Е.В.
- старший прапорщик Грабовский С.В.
- капитан Труфанов А.В.
- майор Кукушкин Д.И.
- старший лейтенант Шевченко А.А.
- ефрейтор. Коломойцев И.К.
- майор Микрюков В.В.
- капитан медицинской службы Распутин Н.Б.
- сержант Сереженков Е.А.
- младший сержант Чапдаров Б.Р.
- старший лейтенант Левчук Г.С.
По данным Telegram-канала Mash