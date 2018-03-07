Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей

Денис Калинин, концертный директор знаменитого диджея, задержан в Москве по подозрению в убийстве своей тещи. По предварительным данным, трагедия произошла 6 марта.

По имеющейся информации, тело задушенной женщины нашли в квартире Дениса, где он живет с маленькой дочерью и женой, сообщает Telegram-канал Mash. Супруга мужчины работает стюардессой и в настоящее время находится в Пекине, передает агентство городских новостей "Москва".

Подозреваемый арестован. "В ходе допроса задержанный признал вину", – цитирует старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову ТАСС.

По версии следствия, утром 6 марта в квартире дома в Старосадском переулке 34-летний Калинин в ходе конфликта избил 77-летнюю женщину, после чего задушил. После случившегося мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие полицейские обратили внимание на беспорядок в квартире и повреждения на теле пожилой женщины. Тогда подозреваемый пояснил, что теща плохо о нем отозвалась. Оскорбившись, Калинин набросился на пенсионерку.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Денис Калинин является концертным директором не только DJ Грува, но и таких персон шоу-бизнеса, как Александр Анатольевич, Ирена Понарошку и Катя Чехова.