В Алжире рухнул самолет: около 200 погибших

Днем 11 апреля в Алжире разбился военный самолет. По предварительным данным, на борту находились более 200 человек. Вероятно, все они погибли, передает Sky News Arabia.
На месте происшествия работают спасатели. Дороги к аэропорту перекрыты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
الصور الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية https://t.co/MmnAMxva7B— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 11 апреля 2018 г.
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