В Алжире рухнул самолет: около 200 погибших

Днем 11 апреля в Алжире разбился военный самолет. По предварительным данным, на борту находились более 200 человек. Вероятно, все они погибли, передает Sky News Arabia.

На месте происшествия работают спасатели. Дороги к аэропорту перекрыты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.