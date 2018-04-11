В Таиланде погиб турист из России

В ночь на 11 апреля в одной из больниц Таиланда скончался турист из Барнаула Герасим Григорьев, сообщает "Интерфакс". Ранее россиянин впал в кому из-за лихорадки Денге.

Его подруга рассказала, что долг за лечение в местной больнице составляет 2,4 миллиона рублей. Тело Григорьева не отдадут родственникам, пока эти деньги не будут заплачены.

