В Москве пьяный охотник обстрелял детскую площадку из ружья

На юго-востоке Москвы пьяный охотник обстрелял детскую площадку из пневматического ружья, передает телеканал "360". Один ребенок пострадал, он доставлен в больницу.

Нарушитель был схвачен полицией на месте преступления. Мужчина признался, что выпил после ссоры с женой, а дальнейшие события – "как в тумане". Он достал из сейфа ружье, открыл окно и начал пальбу, сопровождая ее нецензурной бранью. Объяснить свой поступок охотник не смог.