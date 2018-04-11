В Сирии обстреляли автобус с журналистами из России

Обвал на российской бирже Трамп зашелся в воинственной истерике Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Среда 11 апреля
Лента новостей
22:04
Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье
22:00
"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
21:47
У Трампа нашли серьезное расстройство психики
21:34
Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак
21:20
Когда россиянам ждать полного обрушения рубля
21:07
От страшной смерти Скрипаля спасла племянница
20:58
Взбешенная Кудрявцева жестко осадила завистников
20:34
Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
20:34
Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
20:15
Таран самосвалом девяти иномарок попал на видео
19:49
Опухшую Волочкову подняли на смех из-за фото в покрывале
19:35
Молодоженов заковали в наручники на свадьбе (видео)
19:12
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа
18:47
Любовница обвинила попа из "Дома-2" в сумасшествии после съемок порно
18:40
Россия приготовилась уничтожить американский флот
18:32
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
18:05
Собчак распекли за поедание черной икры ложками
17:57
В России обнаружили скрытую эпидемию
17:46
США нанесут ракетный удар по Крыму
17:38
Украинским судам перекроют проход через Керченский пролив
17:31
Дочь Веры Брежневой потрясла снимками в купальнике
16:53
Агрессивный Трамп испугался собственного безумия
16:53
Как оценили отчет Медведева о работе правительства
16:36
В небе над США заметили "самолет Судного дня"
16:27
Володин поблагодарил правительство за совместную работу
16:27
Звезда "Битвы экстрасенсов" ошарашила признанием о Шепелеве
16:26
Ирина Безрукова со слезами на глазах рассказала о раке мозга
16:13
Россиян научили выживать в ядерной войне
15:57
На развязке МКАД с Коммунаркой началось сооружение опор эстакад
15:37
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
15:35
Родившая Рапунцель вышвырнула из дома мать-интриганку
15:35
Джигурду постигла трагическая судьба Джигарханяна
15:34
"Росатом" повысит устойчивость космических спутников
15:22
Американский астронавт шокировал правдой об НЛО
15:10
19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи
15:03
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
14:55
Пьяный уралец напал на продавца с йодом (видео)
14:35
"Ты жива, а они нет": дочь кемеровского спасателя затравили после пожара
14:30
Сергей Лазарев откровенно о своем диагнозе: Все пропало
14:28
Обезумевший Трамп пригрозил ракетами Путину
14:21
Загадочная Перукуа потрясла Тарасову
14:19
Медведев отчитался о работе правительства
14:18
Обнаглевшие хозяева гостиницы вытолкали Самбурскую в шею
14:16
Перепуганные россияне опустошили обменники
13:58
Почему России наплевать на санкции
13:41
У маленьких детей Пугачевой нашелся другой отец
13:40
Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов мира
13:37
Секс-робот для женщин в постели лучше мужчин
13:22
Почему болят колени
13:20
Расслоение в обществе неизбежно
13:11
Кремль успокоил паникующих из-за курса рубля россиян
13:05
Побег Скрипаль из больницы попал на видео
13:01
Как меняются цены на московскую недвижимость
12:54
В мистической смерти Волчковой виновато проклятие
12:39
Изменившаяся Надежда Бабкина стала похожа на Борю Моисеева
12:35
В Подмосковье школьник сорвался с крыши
12:30
Lexus GX 460: лучший друг для больших приключений
12:21
Вину за гибель детей Кемерово свалили на пожарного
12:08
Избраннице принца Гарри нашли нового жениха
12:03
Шепелев взбесился из-за вопроса о семейных тяжбах
12:01
Пожираемая болезнью Началова показала опухоли и дряблую кожу
11:57
Почему поручни движутся быстрее ступеней эскалатора
11:52
Хвастуна Порошенко поймали на лжи в скандале с Меркель
11:26
Участница шоу оторвала себе нос в прямом эфире (видео)
11:22
К чему снится кольцо
11:12
"ЕР" перезапустила сайт предварительного голосования
11:12
Ургант поглумился над коварством Цымбалюк-Романовской
11:04
Почему Мэй воткнула нож в спину Трампу в сражении с Путиным
11:00
Жуткие кадры с места крушения Ми-8 в Хабаровске
10:43
С концерта Дубцовой срочно эвакуировали зрителей
10:38
Рубль пробил дно: слабая валюта обновила рекорд
10:30
В Москве пройдет концерт в полной темноте
10:19
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
09:54
Полицейский работал проституткой на больничном
09:52
Знаменитый ведущий принял роды у жены в подъезде
09:46
Рублю дали второй шанс после обвала
09:40
Ковальчук рассекретила имя дочери от Чумакова
09:30
Болтливую Скрипаль спрятали на военной базе
09:12
Лобода обнажилась для журнала и дала откровенное интервью
08:37
Тулеев угодил в грандиозный скандал на новой должности
08:31
Смерть после болезни: Киркоров рассказал о страшном горе
08:28
Список погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске
08:22
Мэй неожиданно метнулась на сторону Путина
08:14
Вертолет Ми-8 рухнул на улицу в Хабаровске: все погибли (видео)
08:11
На юго-западе Москвы самосвал протаранил девять иномарок
22:53
В Госдуме прошел предпремьерный показ фильма "Собибор"
21:56
Ремень для сына бумерангом вернется к Рудковской и Плющенко
21:53
Умершую в нищете Кустинскую прилюдно облили грязью
21:50
Доллар по 63: когда закончится паника в России
21:26
Слабый рубль взорвал цены на бытовую технику
21:11
Она тебя сожрет: Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой
21:09
О чем перед смертью успела сказать Волчкова
20:59
Хитрый Трамп готовит ловушку для Меркель
20:48
Принц Гарри прокатил Терезу Мэй со свадьбой
20:37
Украина арестовала второе российское судно
20:34
Как живет новая солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская
20:03
Apple блокирует отремонтированные iPhone
20:00
Развратник Панин попал впросак после интимной фотосессии
19:38
Садальский проехался катком по опозоренному Тулееву
19:30
США перебрасывают к берегам Сирии ударную группу с авианосцем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне
Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Инфицированная Рапунцель находится при смерти
Джигурду постигла трагическая судьба Джигарханяна
Происшествия

В Сирии обстреляли автобус с журналистами из России

прочитано 556 раз

В Сирии неизвестные обстреляли из стрелкового оружия автобус с журналистами из России, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Работники СМИ возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте. Сообщается, что в результате обстрела корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног. Необходимая медицинская помощь была оказана им на месте. Журналистов эвакуируют в медицинский госпиталь для продолжения лечения.

11 апреля 2018, 19:32

комментарии

Политика

Весеннее обострение или Третья мировая Трампа в Twitter
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа
Россия приготовилась уничтожить американский флот
США нанесут ракетный удар по Крыму

Шоу-бизнес

Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Бузовой напророчили место Пугачевой после жарких объятий с Киркоровым
Взбешенная Кудрявцева жестко осадила завистников
Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак

Проишествия

Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
Российского туриста до полусмерти избили в Индии
Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Гороскоп

"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской

Певица решила "дожать" ситуацию
Шоу-бизнес

Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера

Людмила Поргина не смогла стерпеть жестоких слов артиста
Политика

Путин сделал важное заявление после угроз Трампа

Американский набросился на Россию
Шоу-бизнес

Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье

Известная блондинка вступилась за продюсера

Гороскоп

"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва

Фоторепортажи

Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
Загадочная Перукуа потрясла Тарасову
Жуткие кадры с места крушения Ми-8 в Хабаровске
Как живет новая солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская

Спорт

19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику

Регионы

Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
Пьяный уралец напал на продавца с йодом (видео)
"Ты жива, а они нет": дочь кемеровского спасателя затравили после пожара
Вину за гибель детей Кемерово свалили на пожарного
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru