Знаменитый актер выпил парацетамол и умер

В Лондоне умер 34-летний актер Мозес Магуб. Труп звезды сериала "Холби Сити" нашли под окнами многоэтажного дома.
В крови артиста обнаружили большую дозу парацетамола. Предположительно, Магуб скончался от разрыва органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает teleprogramma.pro со ссылкой на Daily Mail.
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