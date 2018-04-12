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Происшествия

Знаменитый актер выпил парацетамол и умер

прочитано 3176 раз

В Лондоне умер 34-летний актер Мозес Магуб. Труп звезды сериала "Холби Сити" нашли под окнами многоэтажного дома.

В крови артиста обнаружили большую дозу парацетамола. Предположительно, Магуб скончался от разрыва органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает teleprogramma.pro со ссылкой на Daily Mail.

Автор: Евгений Мышко12 апреля 2018, 08:26

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