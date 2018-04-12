После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию одной из столичных клиник после того, как ему была проведена сложная операция. Сообщается, что хирургическое вмешательство потребовалось ему из-за обострения хронического заболевания.

Из-за обострения хронического заболевания Геннадию Зюганову потребовалось провести операцию в одной из больниц Москвы, передает телеграм-канал Mash. После хирургического вмешательства он был переведен в палату реанимации. Состояние политика оценивается как стабильное. Подробностей о диагнозе лидера КПРФ и тонкостях медицинских манипуляций не сообщаются.

Отметим, комментируя информацию о возможной госпитализации Геннадия Зюганова, его пресс-секретарь Александр Ющенко дал однозначный ответ: "Нет". "Но на самом деле, да. Выздоравливайте, Геннадий Андреевич", – продолжают настаивать на своем авторы телеграм-канала Mash.

Напомним, политик с 1993 года является бессменный руководителем КПРФ. Традиционно именно он выдвигался партией на все выборы президента России. Он нарушил эту традицию лишь дважды – в 2004-м и 2018-м годах.

Несмотря на напряженную политическую работу, Зюганов находит время для творчества. Как говорится на его личной страничке на официальном сайте КПРФ, он является автором свыше 80 книг, которые издавались не только в России, но и за рубежом.

Геннадий Зюганов женат. У него есть сын и дочь, семь внуков и одна внучка.