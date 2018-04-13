Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение
Девушка вставила в глаза силиконовые импланты. По словам модели, операция прошла неудачно.
Надин рассказала, что в результате стала видеть "как 90-летняя старуха". Несколько месяцев ее глаза были красными и болели. Желание походить на свой идеал практически лишило Бруну зрения. Так, на правом глазе оно упало на 80%, на левом – на 50%.
В результате девушка потеряла работу, которая была ее единственным источником дохода, передает Daily Mail. "Теперь я всегда буду плохо видеть. Зрачки стали слишком светочувствительны, и я больше не могу фотографироваться. У меня несколько катаракт и глаукома, зрение потеряно навсегда. Меня ждет пересадка роговицы", — поделилась модель.
Врачи извлекли силиконовые импланты из глаз Надин. Однако при таких повреждениях зрение аргентинки восстановить невозможно.
Еще одна трагическая история произошла в марте этого года с 23-летней выпускницей Сибирского университета водного транспорта Марией Лебедевой. Девушка лишилась зрения и памяти после автомобильной аварии, а ее внешность изменилась до неузнаваемости. Десять дней она провела в коме. Из-за ДТП она забыла два года жизни.
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