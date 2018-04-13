Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение

Модель из Аргентины, 32-летняя Надин Бруна сделала рискованную хирургическую процедуру. Будучи кареглазой от природы, она изменила цвет глаз на голубой.

Девушка вставила в глаза силиконовые импланты. По словам модели, операция прошла неудачно.

Публикация от THE BRUNA TWINS (@nadinne.bruna.model) 15 Мар 2018 в 10:44 PDT

Надин рассказала, что в результате стала видеть "как 90-летняя старуха". Несколько месяцев ее глаза были красными и болели. Желание походить на свой идеал практически лишило Бруну зрения. Так, на правом глазе оно упало на 80%, на левом – на 50%.

Публикация от THE BRUNA TWINS (@nadinne.bruna.model) 13 Янв 2018 в 11:36 PST

В результате девушка потеряла работу, которая была ее единственным источником дохода, передает Daily Mail. "Теперь я всегда буду плохо видеть. Зрачки стали слишком светочувствительны, и я больше не могу фотографироваться. У меня несколько катаракт и глаукома, зрение потеряно навсегда. Меня ждет пересадка роговицы", — поделилась модель.

Публикация от THE BRUNA TWINS (@nadinne.bruna.model) 12 Апр 2018 в 6:47 PDT

Врачи извлекли силиконовые импланты из глаз Надин. Однако при таких повреждениях зрение аргентинки восстановить невозможно.

Публикация от THE BRUNA TWINS (@nadinne.bruna.model) 26 Ноя 2017 в 7:35 PST

Еще одна трагическая история произошла в марте этого года с 23-летней выпускницей Сибирского университета водного транспорта Марией Лебедевой. Девушка лишилась зрения и памяти после автомобильной аварии, а ее внешность изменилась до неузнаваемости. Десять дней она провела в коме. Из-за ДТП она забыла два года жизни.