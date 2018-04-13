В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда

Утром 13 апреля на станции "Римская" московского метро случилось чрезвычайное происшествие. На рельсы упал молодой мужчина.

Сотрудник ОМОНа, старший сержант Сергей Алексеев заметил, что стоявшему на платформе пассажиру стало плохо. Парень потерял сознание и рухнул на рельсы перед приближавшимся поездом.

Боец повел себя героически, рискуя собственной жизнью. Омоновец спрыгнул на пути и вытащил 28-летнего пострадавшего на платформу, передает телеканал "360".

На место вызвали врачей. У пассажира диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его доставили в одну из столичных больниц.

Ранее ЧП случилось на станции метро "Ясенево". Там пьяный мужчина получил травму головы, упав на пути. Еще один подобный случай был зафиксирован в феврале этого года. На станции "Чистые пруды" Сокольнической линии на рельсы упала девочка.

Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Потерпевшая отделалась легким испугом, ушибами и растяжениями.

