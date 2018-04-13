В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
Сотрудник ОМОНа, старший сержант Сергей Алексеев заметил, что стоявшему на платформе пассажиру стало плохо. Парень потерял сознание и рухнул на рельсы перед приближавшимся поездом.
Боец повел себя героически, рискуя собственной жизнью. Омоновец спрыгнул на пути и вытащил 28-летнего пострадавшего на платформу, передает телеканал "360".
На место вызвали врачей. У пассажира диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его доставили в одну из столичных больниц.
Ранее ЧП случилось на станции метро "Ясенево". Там пьяный мужчина получил травму головы, упав на пути. Еще один подобный случай был зафиксирован в феврале этого года. На станции "Чистые пруды" Сокольнической линии на рельсы упала девочка.
Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Потерпевшая
отделалась легким испугом, ушибами и растяжениями.
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